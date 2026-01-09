Niz problema zbog snega i kiše u Crnoj Gori

Nivo Skadarskog jezera je normalan i može da bez problema prihvati vodu koja se ispušta iz Albanije, saopštilo je danas crnogorsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Prethodno je premijer Albanije Edi Rama saopštio da se usled povećanog protoka reke Drim ispušta voda iz jezera albanskih hidroelektrana Koman i Vau i Dejes i upozorio da bi to moglo dovesti do naglog porasta nivoa Skadarskog jezera. Pored toga, Ministarstvo je saopštilo da je ponovo prohodan magistralni put Danilovgrad-Nikšić u mestu Orja Luka, ali i dalje su zatvoreni putevi od Danilovgrada prema Glavi Zete i alternativni putevi prema Plani. Na tom magistralnom