Netanjahu insistira na sveobuhvatnom sporazumu za sve taoce: Hamas signalizira spremnost na sporazum

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua oglasio se povodom navoda da je pokret Hamas ponovo spreman na sporazum o primirju i oslobađanju talaca u fazama, istakavši da Izrael insistira na sveobuhvatnom dogovoru u okviru kojeg bi svi taoci bili odmah pušteni, i svi premijerovi uslovi ispunjeni.

- Premijerov kabinet precizira da će Izrael pristati na sporazum pod uslovom da svi taoci budu pušteni zajedno, i ukoliko budu ispunjeni naši uslovi za okončanje rata koji uključuju razoružanje Hamasa, demilitarizaciju Pojasa Gaze, izraelsku kontrolu područja oko Gaze i uspostavljanje vlasti bez Hamasa i Palestinske uprave, koja bi živela u miru sa Izraelom - navodi se u saopštenju, prenosi Tajms of Izrael. Pregovarači Hamasa su ove nedelje na pregovorima u Kairu