Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

RTV pre 42 minuta  |  Tanjug
Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

BRISEL - Rektorka Koledža Evropa Federika Mogerini i direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, povezani s navodnim skandalom oko finansiranja mladih evropskih diplomata, pušteni su protekle noći nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo.

Optužbe uključuju prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, ali je tužilaštvo ocenilo da u njihovom slučaju "ne postoji rizik od bekstva", prenela je Ansa. Evropsko javno tužilaštvo saopštilo je da su Mogerini i Sanino pritvoreni zbog sumnje da tenderski postupak iz 2021. i 2022. godine, povezan sa osnivanjem diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, "nije bio fer". Mogerini je od 2020. godine rektorka Koledža Evrope, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Federika Mogerini puštena na slobodu

Federika Mogerini puštena na slobodu

Radio 021 pre 22 minuta
Federika Mogerini puštena na slobodu nakon ispitivanja: "Šteta po ugled EU institucija mogla bi da bude katastrofalna"

Federika Mogerini puštena na slobodu nakon ispitivanja: "Šteta po ugled EU institucija mogla bi da bude katastrofalna"

Blic pre 42 minuta
Tužilaštvo EU oslobodilo Federiku Mogerini

Tužilaštvo EU oslobodilo Federiku Mogerini

RTS pre 37 minuta
Federika Mogerini puštena na slobodu

Federika Mogerini puštena na slobodu

Nova pre 27 minuta
Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini nakon ispitivanja

Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini nakon ispitivanja

N1 Info pre 36 minuta
Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

Euronews pre 42 minuta
Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

Tužilaštvo EU oslobodilo Mogerini i Sanina nakon ispitivanja

NIN pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokBriselTužilaštvoEUSukob interesakorupcijaAfrika

Društvo, najnovije vesti »

Edu forum: Poslanici da odlože glasanje o predlogu izmena Zakona o udžbenicima, potrebna rasprava

Edu forum: Poslanici da odlože glasanje o predlogu izmena Zakona o udžbenicima, potrebna rasprava

N1 Info pre 7 minuta
Profesorka Blagojević: Obustaviti izbor dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Profesorka Blagojević: Obustaviti izbor dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

N1 Info pre 2 minuta
Medijapar: Dokumenti Kremlja pokazuju umešanost Rusije u operacije u Francuskoj, umešani i Srbi

Medijapar: Dokumenti Kremlja pokazuju umešanost Rusije u operacije u Francuskoj, umešani i Srbi

Beta pre 2 minuta
Studenti najavili veliki protest: Zajedno raspisujemo pobedu

Studenti najavili veliki protest: Zajedno raspisujemo pobedu

Bujanovačke pre 7 minuta
Novi svetski rekord za Faberžea: "Zimsko jaje" prodato za 30,2 miliona dolara

Novi svetski rekord za Faberžea: "Zimsko jaje" prodato za 30,2 miliona dolara

N1 Info pre 2 minuta