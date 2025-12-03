Puštena iz pritvora: Objavljeno za šta se tereti Federika Mogerini

Bivša šefica spoljne politike EU Federika Mogerini i još dve osobe formalno su optužene za prevaru i korupciju u javnim nabavkama, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, saopštilo je u sredu Evropsko javno tužilaštvo.

Mogerini, direktor Generalnog direktorata Evropske komsije za Bliski istok, Severnu Afriku i Persijski zaliv, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, najpre su privedeni juče, a potom i pušteni na slobodu posle ispitivanja. Evropsko javno tužilaštvo ne smatra da postoji rizik od bekstva, piše Rojters. Ni Mogerini ni Sanino nisu bili dostupni za komentar. „Sve osobe se smatraju nevinim dok im nadležni belgijski sudovi ne dokažu krivicu“,