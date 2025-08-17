Vajdel: Merc dozvolio da Nemačka sklizne u političku periferiju

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci pokazao je da je nemački kancelar Fridrih Merc dozvolio da njegova zemlja sklizne u političku periferiju, rekla je Alis Vajdel, kolider desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

" Samit na Aljasci bio je važan korak ka deeskalaciji. Tako funkcioniše realpolitika. Takođe je pokazao da je Merc manevrisao našu zemlju u političku periferiju", napisala je Vajdelova na "Iksu". Ona je pozvala nemačke vlasti da podrže mirovnu inicijativu Vašingtona, promovišu nemačku diplomatiju i brane sopstvene interese. (Srna)