Vajdel: Merc dozvolio da Nemačka sklizne u političku periferiju

Blic pre 42 minuta
Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci pokazao je da je nemački kancelar Fridrih Merc dozvolio da njegova zemlja sklizne u političku periferiju, rekla je Alis Vajdel, kolider desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

" Samit na Aljasci bio je važan korak ka deeskalaciji. Tako funkcioniše realpolitika. Takođe je pokazao da je Merc manevrisao našu zemlju u političku periferiju", napisala je Vajdelova na "Iksu". Ona je pozvala nemačke vlasti da podrže mirovnu inicijativu Vašingtona, promovišu nemačku diplomatiju i brane sopstvene interese. (Srna)
