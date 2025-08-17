AP: Posle nereda populistički lider Srbije obećao oštar odgovor demonstrantima

Američka novinska agencija AP piše da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas najavio oštre mere protiv antivladinih demonstranata posle višednevnih uličnih nereda širom Srbije koji su „doveli u pitanje njegovu sve više autokratsu vladavinu“.

U jednom od svojih čestih obraćanja javnosti preko televizije, piše AP, Vučić je optužio antivladine demonstrante za „čist terorizam“, „ponovio svoje tvrdnje da su meseci upornih protesta protiv njegove vladavine orkestrirani na Zapadu i da imaju za cilj uništenje Srbije“ i „pomenuo razrađenu šemu koja bi na kraju instalirala ‘anarho-levičarske’ vlasti“, ali da „nije ponudio nikakve konkretne dokaze za te svoje tvrdnje“. Sukobi ove nedelje označili su veliku