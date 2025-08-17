Mvp Evropskog prvenstva Nikola Kusturica: Ovo će se pamtiti ceo život

Najkorisniji košarkaš Evropskog prvenstva za kadete Nikola Kusturica rekao je po sletanju u Beograd da je osvajanje zlatne medalje nešto što će se pamtiti ceo život.

Srbija je juče postala kadetski prvak Evrope pobedom nad Litvanijom u finalu (99:86) a ekspedicija je danas sletela u Beograd. "Iskreno, niko nije ovo očekivao, ni mi sami. Došli smo tamo, borili smo se i eto, uzeli smo zlato. Atmosfera u ekipi je bila neverovatna, tim je neverovatan i ovo će se pamtiti ceo život", rekao je Kusturica. Govoreći o ličnom priznanju Kusturica je rekao da to ne bi mogao da ostvari bez saigrača i zahvalio im se na svemu. Petar Bjelica je