Kusturica: Ovo će se pamtiti ceo život; Bjelica: Saigrači su me činili boljim

Srbija je u finalu kadetskog EP pobedila Litvaniju 99:86

Najkorisniji košarkaš Evropskog prvenstva za kadete Nikola Kusturica rekao je po sletanju u Beograd da je osvajanje zlatne medalje nešto što će se pamtiti ceo život. Srbija je juče postala kadetski prvak Evrope pobedom nad Litvanijom u finalu (99:86) a ekspedicija je danas sletela u Beograd. - Iskreno, niko nije ovo očekivao, ni mi sami. Došli smo tamo, borili smo se i eto, uzeli smo zlato. Atmosfera u ekipi je bila neverovatna, tim je neverovatan i ovo će se