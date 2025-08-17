Selektor kadetske reprezentacije Srbije Stevan Mijović: Mnogo više smo želeli da osvojimo zlato od bilo koje ekipe na prvenstvu…

Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović rekao je po dolasku u Beograd posle osvajanja titule prvaka Evrope da je njegova ekipa mnogo više želela da osvoji zlato od svakog protivnika.

Srbija je u nedelju pobedila Litvaniju u finalu (99:86) i tako osvojila titulu prvaka Evrope, prvu za Srbiju u ovom uzrastu posle 2007. godine. "Mislim da smo svi zajedno odradili jedan veliki posao od prvog dana kad smo se skupili. Nije bilo lako, imali smo brda problema i stvarno ne bih izdvajao nikoga. Od stručnog štaba svih mojih asistenata, pomoćnika, fizioterapeuta, kondicionog trenera, čak i doktora koji nam se priključio tek na prvenstvu, koji je odradio