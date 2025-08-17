Orlići stigli u Beograd posle osvajanja zlata na EP (video)

Srpsku selekciju do 17 godina je ka prvoj tituli posle 2007. godine predvodio Nikola Kusturica

Zlatna košarkaška kadetska reprezentacija Srbije stigla je u Beograd posle osvajanja najsjajnijeg odličja na Evropskom prvenstvu u Gruziji. Ekspedicija „orlića” predvođena selektorom Stevanom Mijovićem i potpredsednikom Košarkaškog saveza Srbije Nenadom Krstićem sletela je u glavni grad Srbije dan posle pobede nad Litvanijom u finalu EP - 99:86. Na aerodromu su zlatni srpski momci dočekani velikim aplauzom od strane članova porodica, rodbine i prijatelja. Ispred