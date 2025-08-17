Orlići stigli u Beograd posle osvajanja zlata na EP (video)
Sportski žurnal pre 10 minuta
Srpsku selekciju do 17 godina je ka prvoj tituli posle 2007. godine predvodio Nikola Kusturica
Zlatna košarkaška kadetska reprezentacija Srbije stigla je u Beograd posle osvajanja najsjajnijeg odličja na Evropskom prvenstvu u Gruziji. Ekspedicija „orlića” predvođena selektorom Stevanom Mijovićem i potpredsednikom Košarkaškog saveza Srbije Nenadom Krstićem sletela je u glavni grad Srbije dan posle pobede nad Litvanijom u finalu EP - 99:86. Na aerodromu su zlatni srpski momci dočekani velikim aplauzom od strane članova porodica, rodbine i prijatelja. Ispred