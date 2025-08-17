Nikola Jović hvali igru Srbije u Minhenu: Pobedili smo i pokazali da smo trenutno bolji

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Nikola Jović hvali igru Srbije u Minhenu: Pobedili smo i pokazali da smo trenutno bolji

Košarkaši Srbije osvojili su Superkup u Minhenu, pošto su u finalu pobedili selekciju Nemačke rezultatom 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26).

Najefikasniji u našoj selekciji bio je Nikola Jović sa 22 poena. "Bilo nam je jako bitno da vidimo gde smo sa ekipom Nemačke koja igra sjajnu košarku zadnje dve godine. Uvek su tu negde blizu nas što se tiče kvaliteta. Pobedili smo i pokazali da smo trenutno bolji", istakao je Nikola Jović. View this post on Instagram A post shared by Košarkaški savez Srbije (@kssrbije) Uprkos najboljoj partiji protiv najtežeg rivala Jović smatra da još uvek ima prostora za
Ključne reči

KošarkaMinhenNemačkaKSSnikola jovic

