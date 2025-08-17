uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Patnja civila u Gazi se nastavlja dok iz dana u dan raste broj ubijenih na punktovima za podelu humanitarne pomoći i preminulih od gladi.

Izraelske snage od jutros su ubile 25 Palestinaca u različitim delovima Pojasa Gaze, uključujući 12 osoba koje su pokušavale da se domognu humanitarne pomoći, preneli su arapski mediji. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua oglasio se povodom navoda da je pokret Hamas ponovo spreman na sporazum o primirju i oslobađanju talaca u fazama, istakavši da Izrael insistira na sveobuhvatnom dogovoru u okviru kojeg bi svi taoci bili odmah pušteni, i svi
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Najmanje 7 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Najmanje 7 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

RTV pre 27 minuta
Netanjahu insistira na sveobuhvatnom sporazumu za sve taoce: Hamas signalizira spremnost na sporazum

Netanjahu insistira na sveobuhvatnom sporazumu za sve taoce: Hamas signalizira spremnost na sporazum

Blic pre 6 sati
Izraelske snage danas ubile 25 Palestinaca širom Pojasa Gaze: Od gladi umrlo još 11 ljudi

Izraelske snage danas ubile 25 Palestinaca širom Pojasa Gaze: Od gladi umrlo još 11 ljudi

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokPalestinaHamasSirijaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

UKRAJINSKA KRIZA: Putin i Tramp približili stavove o Ukrajini, Zelenski u ponedeljak u Beloj kući

RTV pre 37 minuta
Najmanje 7 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Najmanje 7 Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

RTV pre 27 minuta
Osam decenija nezavisnosti Indonezije

Osam decenija nezavisnosti Indonezije

RTV pre 32 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Euronews pre 12 minuta
Mediji objavili šta je Melanija napisala Putinu

Mediji objavili šta je Melanija napisala Putinu

Sputnik pre 37 minuta