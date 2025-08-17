uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Najmanje sedam Palestinaca poginulo u izraelskom napadu na bolnicu Al-Ahil u gradu Gazi

Patnja civila u Gazi se nastavlja dok iz dana u dan raste broj ubijenih na punktovima za podelu humanitarne pomoći i preminulih od gladi.

Izraelske snage od jutros su ubile 25 Palestinaca u različitim delovima Pojasa Gaze, uključujući 12 osoba koje su pokušavale da se domognu humanitarne pomoći, preneli su arapski mediji. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua oglasio se povodom navoda da je pokret Hamas ponovo spreman na sporazum o primirju i oslobađanju talaca u fazama, istakavši da Izrael insistira na sveobuhvatnom dogovoru u okviru kojeg bi svi taoci bili odmah pušteni, i svi