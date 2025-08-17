Princ Filip Karađorđević odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Glas Šumadije pre 7 minuta  |  Jovanka Nikolić
Princ Filip Karađorđević odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske…

Juče je na Oplencu održana ceremonija povodom obeležavanja 104 godine od smrti Petra Prvog Karađorđevića.

Venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, a kako Glas Šumadije saznaje, princ Filip Karađorđević nije želeo da položi venac sa članovima Srpske napredne stranke, što je narodnom poslaniku, odborniku i direktoru JKP Šumadija, Miroslavu Petrašinovuću, bio povod da napadne princa Filipa. Čovek na fotografiji mašta da jednoga dana Srbija postane parlamentarna monarhija, a on njen kralj. Čovek na
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

Princ Filip odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Princ Filip odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Glas Šumadije pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSrpska napredna strankaSNSKragujevacprincTopolaMilica Đurđević Stamenkovskiprinc filip Karađorđevićmiroslav petrašinovićoplenac

Regioni, najnovije vesti »

Pumpica – ulični pas u Kraljevu koji ne propušta proteste!

Pumpica – ulični pas u Kraljevu koji ne propušta proteste!

Glas Šumadije pre 37 minuta
Princ Filip odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Princ Filip odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Glas Šumadije pre 12 minuta
Princ Filip Karađorđević odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske…

Princ Filip Karađorđević odbio da položi venac sa članovima SNS-a na Oplencu, pa Petrašnović napisao da je „izdanak britanske krune“

Glas Šumadije pre 7 minuta
Kragujevac: Asfaltiran sportski teren u Ulici Cara Dušana

Kragujevac: Asfaltiran sportski teren u Ulici Cara Dušana

Pressek pre 22 minuta
Nova ekonomija: U tri letnja meseca više od 100 lokacija u Srbiji bez vode

Nova ekonomija: U tri letnja meseca više od 100 lokacija u Srbiji bez vode

Vreme pre 7 minuta