Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Japansko ostrvo Kjušu pogodio je zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 28 kilometara, na otvorenom moru. Najbliže naseljeno mesto epicentru jeste grad Mijazaki sa oko 300 hiljada stanovnika, udaljen oko 35 kilometara. Za sada nema izveštaja o eventualnim povređenima ili materijalnoj šteti. Prema prvim informacijama, nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. (Kurir.rs/Blic.rs)