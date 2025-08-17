Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Kurir pre 33 minuta  |  Blic.rs)
Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Japansko ostrvo Kjušu pogodio je zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 28 kilometara, na otvorenom moru. Najbliže naseljeno mesto epicentru jeste grad Mijazaki sa oko 300 hiljada stanovnika, udaljen oko 35 kilometara. Za sada nema izveštaja o eventualnim povređenima ili materijalnoj šteti. Prema prvim informacijama, nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. (Kurir.rs/Blic.rs)
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Japan pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihtera

Japan pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihtera

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Bibi, Putine

Bibi, Putine

Radar pre 53 minuta
Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Izrael počinje sa premeštanjem palestinaca: "Poslednje uporište Hamasa" (foto)

Kurir pre 33 minuta
Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Jak zemljotres pogodio Japan: Treslo se ostrvo

Kurir pre 33 minuta
Nisu ni plavi, ni zeleni! Ali mogu biti crni! Evo zašto su flamingosi ružičasti: Supermodeli među pticama imaju zanimljivu…

Nisu ni plavi, ni zeleni! Ali mogu biti crni! Evo zašto su flamingosi ružičasti: Supermodeli među pticama imaju zanimljivu istoriju

Kurir pre 33 minuta
Strašna tragedija usled jakih kiša: Poginulo preko 300 ljudi, kuće se ruše (foto)

Strašna tragedija usled jakih kiša: Poginulo preko 300 ljudi, kuće se ruše (foto)

Kurir pre 13 minuta