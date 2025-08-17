Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa Trampom imao novu poruku (foto, video)

Kurir pre 21 minuta
Putinov savetnik naleteo na medveda na Aljasci! Kiril Dmitrijev odmah objavio snimak, nakon samita ruskog predsednika sa…

Kiril Dmitrijev, Putinov specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i član delegacije Kremlja na samitu na Aljasci, naleteo je na medveda prilikom boravka u toj saveznoj državi SAD.

On je u petak, uoči sastanka Putina s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu, objavio video snimak bliskog susreta sa medvedom. - Naišao sam na medveda na Aljasci pre samita SAD-Rusija. Nadam se da je ovo dobar znak - napisao je tada Dimitrijev uz smajli emotikon, verovatno misleći na to da je medved simbol Rusije. Dimitrijev je juče, nakon odlaska ruske delegacije s Aljaske, uz snimak dodao novi komentar. - Medved je zaista bio dobar znak - napisao je
