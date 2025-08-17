Edinson Kavani dolazi u Pafos pred Zvezdu? Kiparski šampion se hitno oglasio

Mondo pre 1 sat  |  Milutin Vujičić
Edinson Kavani dolazi u Pafos pred Zvezdu? Kiparski šampion se hitno oglasio

Crvena zvezda i Pafos sastaju se u utorak od 21 čas u okviru prvog meča plej-ofa za Ligu šampiona, a dva kluba imaju rok da do ponoći u ponedeljak registruju još dvojicu igrača.

I dok će u Zvezdi to biti Frenklin Tebo Učena, pojavila se informacija da je Pafos ozbiljno zagrejan da dovede legendarnog napadača Edinsona Kavanija. Prema informacijama sa Kipra, Kavani je bio u "ozbiljnim pregovorima" sa Urugvajcem i bogati ruski vlasnik Sergej Lomakin ga je planirao kao šlag na tortu letnjeg prelaznog roka, međutim ispostavlja se da to nije tačno. Kiparski šampion demantovao je putem društvenih mreža da je u bilo kakvim pregovorima sa
