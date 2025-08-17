AFP o protestima u Srbiji: Sukobi demonstranata i policije petu noć zaredom

N1 Info pre 49 minuta  |  Beta
AFP o protestima u Srbiji: Sukobi demonstranata i policije petu noć zaredom

Sukobi demonstranata i policije u Srbiji su u subotu izbili petu noć zaredom, nakon višemesečnih protesta protiv korupcije u toj zemlji, prenosi agencija Frans pres, navodeći da je situacija eskalirala ove sedmice kada su grupe pristalica vlasti, često maskiranih, napale demonstrante.

U Valjevu, gradu u centralnoj Srbiji, juče su se okupile hiljade demonstranata. Mala grupa maskiranih muškaraca zapalila je prazne kancelarije Srpske napredne stranke (SNS) nacionalističkog predsednika Aleksandra Vučića. Zatim su se sukobili sa policijom, bacajući kamenice i pirotehnička sredstva na pripadnike policije, koji su odgovorili šok bombama i suzavcem, navodi AFP. Sukobi su izbili i u Beogradu, gde je policija blokirala demonstrante koji su se kretali
