Zelenski: Rusko odbijanje pregovara o prekidu vatre komplikuje situaciju

N1 Info pre 54 minuta  |  Beta/AFP
Zelenski: Rusko odbijanje pregovara o prekidu vatre komplikuje situaciju
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je odbijanje Rusije da sprovede prekid vatre, uz ocenu da takva odluka "komplikuje situaciju" u ostvarivanju mirovnog plana koji je tražio predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. "Vidimo da Rusija odbacuje brojne pozive na prekid vatre i još nije utvrdila kada će prestati sa ubijanjem. To komplikuje situaciju", napisao je noćas Zelenski na društvenim mrežama. Ako Rusija
Danas pre 49 minuta
Kurir pre 20 minuta
Nova pre 1 sat
