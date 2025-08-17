Zelenski: Rusko odbijanje pregovara o prekidu vatre komplikuje situaciju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski osudio je odbijanje Rusije da sprovede prekid vatre, uz ocenu da takva odluka "komplikuje situaciju" u ostvarivanju mirovnog plana koji je tražio predsednik SAD Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. "Vidimo da Rusija odbacuje brojne pozive na prekid vatre i još nije utvrdila kada će prestati sa ubijanjem. To komplikuje situaciju", napisao je noćas Zelenski na društvenim mrežama. Ako Rusija