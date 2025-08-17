Nestabilno vreme u Srbiji sa osveženjem i najavom ponovnog toplog talasa

Naslovi.ai pre 2 sata
Nestabilno vreme u Srbiji sa osveženjem i najavom ponovnog toplog talasa

Srbija do četvrtka ima promenljivo vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a zatim sledi kratkotrajni toplotni talas sa temperaturama preko 35 stepeni.

Nakon višednevnog toplotnog talasa, u Srbiji se očekuje postepeni pad temperatura sa maksimalnim vrednostima od 28 do 33 stepena, dok će jutarnje temperature biti između 15 i 23 stepena. Promenljivo vreme donosi smenu sunčanih intervala i oblaka. Blic Telegraf Mondo Glas Zaječara

U većini delova Srbije predviđeni su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češći posle podne i uveče, naročito na severu i zapadu zemlje. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, ali bez uslova za jake oluje. Vetar će biti slab do umeren, sa povremenim jakim severnim i severozapadnim udarima. N1 Info RTS Mondo

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja na potencijalno opasno vreme zbog kiše, pljuskova i grmljavine, kao i zbog visokih temperatura u nekim delovima Srbije. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Blic Nova Radio 021

Za Niš se najavljuje promenljivo oblačno i svežije jutro sa mogućnošću kratkotrajne kiše, dok će tokom dana biti sunčanih perioda. Kasnije popodne i uveče očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, uz povremeno jak severni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 19 stepeni, a maksimalna dnevna do 32 stepena. Glas juga

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da osveženje sa kišom traje do četvrtka, nakon čega se očekuje kratkotrajni toplotni talas sa temperaturama preko 35 stepeni, uključujući i Beograd gde bi temperatura mogla dostići 37 stepeni. Nakon toga, u petak se ponovo očekuju oblaci, kiša i osetan pad temperature. Alo Euronews

