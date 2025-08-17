BLOG UŽIVO Pozlilo uhapšenom u Novom Sadu tokom saslušanja u sudu, okupljenima ispred PS Voždovac obratila se majka privedenog bajkera

U nekoliko gradova širom Srbije i večeras će se okupiti studenti i građani na protestima peti dan zaredom.

Novosadski zborovi pozvali su na protest „Smeće pada – narod vlada“ u 20 časova ispred Rektorata, dok se Nišlije okupljaju u 21 čas na Crvenom pevcu uz poruku „Usled kriminalnih aktivnosti SNS-a sledi prinudno zatvaranje“. Protesta će biti i u Leskovcu pod nazivom "Koga čuvate" Treći deo", a okupljanja će biti i u Kruševcu i Inđiji. Sva najnovija dešavanja možete pratiti na našem BLOGU UŽIVO. Protestna šetnja i večeras je organizovana u Somboru, prenosi soinfo.org.