MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u energetskom sektoru. „Ovakva pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda“, rekao je Ratnovski u intervjuu za list Politika.