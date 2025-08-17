MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

Nova pre 10 minuta  |  Autor: 021.rs
MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju" jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u energetskom sektoru. „Ovakva pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda“, rekao je Ratnovski u intervjuu za list Politika.
