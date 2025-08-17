Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Stalni predstavnik Međunarodog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u eneregetskom sektoru. „Ovakva pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda“, rekao je Ratnovski,