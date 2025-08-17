Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Nova ekonomija pre 1 sat
Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije
Stalni predstavnik Međunarodog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Lev Ratnovski izjavio je da za naredni period MMF preporučuje da se cene struje koriguju jednom godišnje, na osnovu kretanja inflacije i troškova u eneregetskom sektoru. „Ovakva pristup bi sprečio iznenadne, veće korekcije, stvorio predvidljivost za potrošače i omogućio snabdevačima električne energije da održe visokokvalitetnu, pouzdanu uslugu od koje zavise domaćinstva i privreda“, rekao je Ratnovski,
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Radio sto plus pre 17 minuta
MMF savetuje korekciju cene struje jednom godišnje

MMF savetuje korekciju cene struje jednom godišnje

Serbian News Media pre 1 sat
Ratnovski (MMF): Preporučujemo da struja poskupi u oktobru, cena da se menja jednom godišnje

Ratnovski (MMF): Preporučujemo da struja poskupi u oktobru, cena da se menja jednom godišnje

Nedeljnik pre 1 sat
MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

MMF predlaže da se cene struje u Srbiji „koriguju“ jednom godišnje – prvo poskupljenje stiže u oktobru

Nova pre 1 sat
Predstavnik MMF za Srbiju: Cenu struje korigovati jednom godišnje

Predstavnik MMF za Srbiju: Cenu struje korigovati jednom godišnje

NIN pre 52 minuta
Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Ratnovski (MMF): Cenu struje korigovati jednom godišnje, sprečilo bi iznenadne i veće korekcije

Danas pre 2 sata
MMF predlaže da se cene struje u Srbiji "koriguju" jednom godišnje - prvo poskupljenje stiže u oktobru

MMF predlaže da se cene struje u Srbiji "koriguju" jednom godišnje - prvo poskupljenje stiže u oktobru

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MMFInflacijacena struje

Ekonomija, najnovije vesti »

Porodična penzija: Ko je može naslediti i koji su uslovi?

Porodična penzija: Ko je može naslediti i koji su uslovi?

Kamatica pre 41 minuta
Raspisan tender za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju peronskog dela na stanici Vukov spomenik - Da li će peroni…

Raspisan tender za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju peronskog dela na stanici Vukov spomenik - Da li će peroni konačno biti spušteni na nivo od 55 cm?

Ekapija pre 21 minuta
Srpski privrednici na 63. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane AGRA

Srpski privrednici na 63. Međunarodnom sajmu poljoprivrede i hrane AGRA

Ekapija pre 31 minuta
Globalni dug na istorijskom maksimumu

Globalni dug na istorijskom maksimumu

Biznis i finansije pre 1 minut
Srpski hleb se našao u top 10 u Evropi! Ovi sastojci nas doveli na listu najboljih: Evo šta ga je izdvojilo

Srpski hleb se našao u top 10 u Evropi! Ovi sastojci nas doveli na listu najboljih: Evo šta ga je izdvojilo

Blic pre 27 minuta