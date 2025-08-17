VIDEO U Zvezdi progovorio srpski, pa poslao važnu poruku navijačima pred borbu za Ligu šampiona

Nova pre 1 sat  |  Autor: Oliver Mijušković
VIDEO U Zvezdi progovorio srpski, pa poslao važnu poruku navijačima pred borbu za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" igraju protiv Pafosa prvi meč poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Nair Tiknizjan, levi bek Zvezde, najavio je meč sa Pafosom i pozvao navijače na stadion. Zanimljivo je što je to uradio na srpskom jeziku, što znači da već barata pojedinim rečima iz našeg jezika. „Hoću svoju prvu Ligu šampiona. Vi ste mi potrebni za to. ‘Cigani’, vidimo se u utorak“, rekao je Tiknizjan. Zvezda je u prethodnoj rundi savladala Leh, dok je Pafos izbacio Dinamo Kijev. „Tiknizjan želi svoju prvu Ligu šampiona – zvezdaši, vi ste mu potrebni. Crvena
