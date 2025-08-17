Oglasili se Slovenci o povredi Luke Dončića

Slovenački košarkaš Luka Dončić nije ozbiljnije povređen, saopštio je danas Košarkaški savez Slovenije. "Luka Dončić na utakmici protiv Letonije na sreću nije zadobio težu povredu.

Posledica nesrećnog događaja sredinom treće četvrtine jeste kontuzija desnog kolena. Kapiten reprezentacije i saigrači će posle slobodne nedelje u ponedeljak nastaviti treninge na parketu u Stožicama. Reprezentacija će trenirati u punom sastavu, jer ni udarci koje su u žaru borbe tokom meča dobili neki igrači nisu ostavili ozbiljnije posledice", stoji u saopštenju. Slovenija će na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta, igrati u Grupi D sa jednim od domaćina