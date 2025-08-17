Slovenci se oglasili zbog povrede Dončića, ova vest treba da raduje sve Srbe

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša današnjice, nije se teško povredio na pripremnoj utakmici protiv Letonije pred Evrobasket.

Letonija je slavila na domaćem terenu sa 100:88, ali mnogo veći problem za Slovence bio je taj što Dončić nije mogao sve vreme da bude na terenu. On je u prvom poluvremenu ubacio čak 26 poena, ali je onda doživeo nezgodan pad u trećoj deonici, te je morao da izađe iz igre. Iako je zbog bola u nozi zabrinuo sve ljubitelje košarke, iz Slovenije u stigle lepe vesti vezane za Dončića. Košarkaški savez Slovenije oglasio se dan nakon duela sa Letonijom i potvrdio da će