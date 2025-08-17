Novi detalji o povredi Luke Dončića: Evo da li će zaigrati protiv Srbije u Beogradu

Jedan od najboljih košarkaša sveta, Luka Dončić, zadobio je povredu kolena kada mu je saigrač pao na nogu u pripremnom meču protiv selekcije Letonije, zbog čega je zvezda slovenačkog tima morala da napusti teren.

Ova povreda ostavila je u šoku sve navijače, ali i članove stručnog štaba, koji su odmah došli do njega da vide u kakvom je stanju, dok je Dončić imao bolnu grimasu na licu. Kasnije smo saznali da je reč o kontuziji kolena, te da povreda nije ozbiljnije prirode i da se očekuje da bude spreman za početak Evrobasketa, a možda čak i ranije. Sada se oglasio poznati NBA insajder, Mark Stejn, koji ističe kako se povratak Dončića treninzima očekuje već u ponedeljak, ali