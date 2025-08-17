Pravo na vodu: Tokom leta 108 lokacija u Srbiji bilo bez čiste pijaće vode

Inicijativa Pravo na vodu saopštila je da je tokom juna, jula i avgusta prijavljeno 108 lokacija širom Srbije na kojima nije bilo pijaće vode.

Kako se navodi, pojedini krajevi uopšte nisu imali vodu, a u drugima su nedeljama uvođene restrikcije vode. - Velika suša, sve manji vodostaji i zanemarena vodna infrastruktura koja je u sve lošijem stanju ostavili su desetine gradova i sela bez osnovnog uslova za život - čiste pijaće vode. Ljudi javljaju o presušenim bunarima, mutnoj vodi, puklim cevovodima i nepravdi koja se oseća prilikom svakog odvrtanja slavine, navodi se u saopštenju. Prema njihovim rečima,