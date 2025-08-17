Makron kaže da Putin ne želi mir za Ukrajinu već kapitulaciju
Radio sto plus pre 28 minuta
“Da li mislim da predsednik Putin želi mir? Ako hoćete moje intimno ubeđenje, ne.
On hoće kapitulaciju Ukrajine, to je predložio”, rekao je francuski šef države i dodao da on hoće “snažan, trajan mir, odnosno mir koji poštuje međunarodno pravo, suverenitet i teritorijalni integritet svih zemalja”. Makron je ocenio nasuprot tome da američki predsednik Donald Tramp traži mir između Rusije i Ukrajine. Uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sutra u Vašingtonu, kome će prisustvovati i Makron