Zubin Potok, eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

Zubin Potok, eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

Nepoznati napadači bacili su sinoć eksplozivnu napravu na lokal u vlasništvu kandidata Srpske liste za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića. Sramno je što se međunarodni predstavnici još nisu oglasili, poručio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Eksplozivna naprava bačena je u subotu uveče na lokal u Zubinom Potoku, čiji je vlasnik Miloš Perović. Pričinjena je velika materijalna šteta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je napad na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, najbolji pokazatelj u kakvoj atmosferi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sprovodi kampanju za lokalne izbore i kako se odnosi prema Srpskoj
Petković: Napad na lokal kandidata Srpske liste najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Petković: Napad na lokal kandidata Srpske liste najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

