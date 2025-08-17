Video konferencija lidera Koalicije voljnih pred posetu Zelenskog SAD

RTV pre 59 minuta  |  Tanjug
PARIZ - Lideri Koalicije voljnih održaće danas video konferenciju pre posete ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu u ponedeljak, saopštila je Kancelarija francuskog predsednika.

U saopštenju se navodi da će sastankom zajedno predsedavati francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i britanski premijer Kir Starmer, preneo je Rojters. Grupa evropskih lidera poručila je, nakon samita predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj
