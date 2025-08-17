Zubin Potok: Eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

ZUBIN POTOK - Predstavnici Srpske liste obišli su danas u Zubinom Potoku porodicu njihovog kandidata za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, kome je tokom prethodne noći zapaljen deo porodične kuće.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine Zubin Potok Miloš Perović izjavio je da ga paljenje kuće neće zaustaviti u kandidaturi na predstojećim lokalnim izborima, prenosi TV Most. "Ne bavim se kriminalom i svi dobro znaju da u Zubinom Potoku nikome ništa ne dugujem. Ni ja sam, ni niko od mojih sugrađana, nije očekivao da će se posle moje kandidature za gradonačnika Zubinog Potoka ispred Srpske liste, ovakvi incidenti desiti, da kampanja još nije ni počela",