Zubin Potok: Eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

RTV pre 3 minuta  |  Tanjug, RTV
Zubin Potok: Eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

ZUBIN POTOK - Predstavnici Srpske liste obišli su danas u Zubinom Potoku porodicu njihovog kandidata za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, kome je tokom prethodne noći zapaljen deo porodične kuće.

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika opštine Zubin Potok Miloš Perović izjavio je da ga paljenje kuće neće zaustaviti u kandidaturi na predstojećim lokalnim izborima, prenosi TV Most. "Ne bavim se kriminalom i svi dobro znaju da u Zubinom Potoku nikome ništa ne dugujem. Ni ja sam, ni niko od mojih sugrađana, nije očekivao da će se posle moje kandidature za gradonačnika Zubinog Potoka ispred Srpske liste, ovakvi incidenti desiti, da kampanja još nije ni počela",
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Detonirana bomba u pekari: Sirijska policija na nogama

Detonirana bomba u pekari: Sirijska policija na nogama

B92 pre 24 minuta
Petković: Napad na lokal kandidata Srpske liste najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Petković: Napad na lokal kandidata Srpske liste najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Sputnik pre 2 sata
Bujica pogodila kamp u Kini: Udavilo se 10 osoba, nestalo dvoje

Bujica pogodila kamp u Kini: Udavilo se 10 osoba, nestalo dvoje

B92 pre 2 sata
Poginuo motociklista, tragedija kod brajića: Katastrofalan udes na magistralnom putu Cetinje-Budva

Poginuo motociklista, tragedija kod brajića: Katastrofalan udes na magistralnom putu Cetinje-Budva

Kurir pre 3 sata
Zubin Potok, eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

Zubin Potok, eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

RTS pre 4 sati
Teška nesreća u crnoj gori: Sudar auta i motocikla, jedna osoba stradala

Teška nesreća u crnoj gori: Sudar auta i motocikla, jedna osoba stradala

Blic pre 5 sati
Petković: Napad na kuću Perovića najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Petković: Napad na kuću Perovića najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Zubin PotokKandidaturaIzboriSrpska lista

Balkan, najnovije vesti »

Umro političar Zlatan Lazarević u Beogradu: Oglasio se odbor SNSD: "Pamtićemo ga kao čoveka velikog srca"

Umro političar Zlatan Lazarević u Beogradu: Oglasio se odbor SNSD: "Pamtićemo ga kao čoveka velikog srca"

Blic pre 18 minuta
Zubin Potok: Eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

Zubin Potok: Eksplozivna naprava bačena na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika

RTV pre 3 minuta
Kiša ugasila većinu požara u Podgorici, vatrogasci će obilaziti lokacije tokom noći

Kiša ugasila većinu požara u Podgorici, vatrogasci će obilaziti lokacije tokom noći

RTV pre 9 minuta
Srpski turista preminuo u Solunu: Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije preminuo u morskom području Nea Vrasne

Srpski turista preminuo u Solunu: Šezdesetjednogodišnji državljanin Srbije preminuo u morskom području Nea Vrasne

Euronews pre 13 minuta
Umro srpski političar: Lazarević preminuo u Beogradu nakon kraće bolesti

Umro srpski političar: Lazarević preminuo u Beogradu nakon kraće bolesti

Kurir pre 33 minuta