Sport klub pre 35 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
Kusturica MVP, Bjelica u idealnoj petorci Evrobasketa

Dvojica košarkaša Srbije našla su se u idealnoj petorci Evropskog prvenstva za kadete nakon što su Orlići došli do zlata - to su Nikola Kusturica i Petar Bjelica.

Kusturica je proglašen i najkorisnijim igračem turnira, koji je Srbija osvojila pobedom nad Litvanijom u finalu. Izabranici Stevana Mijovića su nakon slavili 99:86 u završnom meču i domogli se pobedničkog trofeja u Tbilisiju. Srbija je tako postala prvak Evrope u konkurenciji igrača do 16 godina prvi put još od 2007. godine. Kusturica predvodi idealnu petorku turnira, koju čine i njegov sunarodnik Petar Bjelica, Gabrielijus Buividas (Litvanija), Nejtan Soliman
Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoLitvanija

