Petković: Napad na lokal kandidata Srpske liste najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je napad na lokal kandidata Srpske liste za gradonačelnika Zubinog Potoka Miloša Perovića, najbolji pokazatelj u kakvoj atmosferi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sprovodi kampanju za lokalne izbore i kako se odnosi prema Srpskoj listi.

"Sramno je što se međunarodni predstavnici još nisu oglasili. Kad su Srbi žrtve, svi ćute!", napisao je Petković na društvenoj mreži Iks. U subotu uveče nepoznata lica su bacila eksplozivnu napravu na lokal u vlasništvu Perovića i tom prilikom pričinjena je velika materijalna šteta.