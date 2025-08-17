Alkaraz nastavio da "melje" rivale: Pobedio 3. tenisera sveta, a onda je usledio potez koji je iznenadio sve!

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs
Alkaraz nastavio da "melje" rivale: Pobedio 3. tenisera sveta, a onda je usledio potez koji je iznenadio sve!

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Nemca Aleksandera Zvereva u dva seta - 6:4, 6:3 i tako se plasirao u finale mastersa u Sinsinatiju.

Tamo ga čeka njegov najveći rival - prvi igrač planete Janik Siner. Prvi set nije počeo sjajno za Španca, treći teniser sveta je u sedmom gemu imao 0:40 i tri vezane brejk lopte, ali je Alkaraz smogao snage i preokrenuo rezultat u svoju korist. To kao da je uticalo na Nemca, pa je dva gema kasnije Alkaraz oduzeo serivs rivalu i rutinski priveo prvi set kraju. Drugi je započeo maratonskim gemom, ponovo je Španac napravio brejk i činilo se da će meč otići na njegovu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sedmo finale u nizu za Alkaraza i još jedno protiv Sinera

Sedmo finale u nizu za Alkaraza i još jedno protiv Sinera

RTS pre 3 minuta
Alkaraz lako protiv Zvereva, neka se spremi Siner

Alkaraz lako protiv Zvereva, neka se spremi Siner

Euronews pre 8 minuta
Kad Đoković nije tu – Alkaras i Siner kolo vode

Kad Đoković nije tu – Alkaras i Siner kolo vode

Sputnik pre 1 sat
Siner i Alkaras za titulu – četvrti veliki turnir za redom

Siner i Alkaras za titulu – četvrti veliki turnir za redom

Sport klub pre 1 sat
Sinera namučio 136. teniser sveta: Janik izdržao jake udare, pa se plasirao u finale Sinsinatija

Sinera namučio 136. teniser sveta: Janik izdržao jake udare, pa se plasirao u finale Sinsinatija

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SinsinatiATPKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Sedmo finale u nizu za Alkaraza i još jedno protiv Sinera

Sedmo finale u nizu za Alkaraza i još jedno protiv Sinera

RTS pre 3 minuta
Partizan prešišali Rijeka, Zrinjski i Škendija

Partizan prešišali Rijeka, Zrinjski i Škendija

Sportski žurnal pre 3 minuta
Topić o Džokeru: Moj veteran, stalno ga nešto pitam, nekad i smaram

Topić o Džokeru: Moj veteran, stalno ga nešto pitam, nekad i smaram

Sportski žurnal pre 3 minuta
Kad je teško - Andrej Kostić

Kad je teško - Andrej Kostić

Sportski žurnal pre 3 minuta
Nije sreća Zvezde što igra sa Pafosom

Nije sreća Zvezde što igra sa Pafosom

Sportski žurnal pre 3 minuta