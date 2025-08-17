Alkaraz nastavio da "melje" rivale: Pobedio 3. tenisera sveta, a onda je usledio potez koji je iznenadio sve!

Španski teniser Karlos Alkaraz savladao je Nemca Aleksandera Zvereva u dva seta - 6:4, 6:3 i tako se plasirao u finale mastersa u Sinsinatiju.

Tamo ga čeka njegov najveći rival - prvi igrač planete Janik Siner. Prvi set nije počeo sjajno za Španca, treći teniser sveta je u sedmom gemu imao 0:40 i tri vezane brejk lopte, ali je Alkaraz smogao snage i preokrenuo rezultat u svoju korist. To kao da je uticalo na Nemca, pa je dva gema kasnije Alkaraz oduzeo serivs rivalu i rutinski priveo prvi set kraju. Drugi je započeo maratonskim gemom, ponovo je Španac napravio brejk i činilo se da će meč otići na njegovu