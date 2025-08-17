Detalji Putinove ponude za kraj rata u Ukrajini: Neki od zahteva će biti veliki izazov

Telegraf pre 22 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Detalji Putinove ponude za kraj rata u Ukrajini: Neki od zahteva će biti veliki izazov

Mirovni predlog o kojem su razgovarali ruski i američki predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp na samitu na Aljasci, podrazumeva da se Rusija odrekne malih delova "okupirane" Ukrajine, a Kijev bi se odrekao delova svoje istočne teritorije koje Moskva nije uspela da zauzme, navode izvori upoznati sa razmišljanjima Moskve.

Izveštaj, u koji su neimenovani izvori agencije Rojters imali uvid, pojavio se dan nakon što su se Tramp i Putin sastali u vojnoj bazi na Aljasci, što je bio prvi susret između američkog predsednika i šefa Kremlja od početka sukoba u Ukrajini. Dva neimenovana izvora, rekli su da je njihova upućenost u Putinove predloge uglavnom zasnovana na razgovorima između lidera u Evropi, SAD-u i Ukrajini i napomenuli da nisu potpuni. Rojters navodi da nije odmah bilo jasno da
