Drugi dan na SFF-u: Premijera filma "Vidra" i crveni tepih

Brojne poznate ličnosti iz sveta kinematografije danas su prošetale crvenim tepihom ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, u kojem je drugog dana 31.

Sarajevo Film Festivala (SFF), nakon svečanog defilea, usledila svetska premijera ostvaranja "Vidra“ Srđana Vuletića. Autorsko-glumačka ekipa filma "Vidra“, koji je otvorio selekciju "Takmičarski program - igrani film" Sarajevo film festivala, ispozirala je medijima, među njima reditelj Srđan Vuletić, kao i glumci Maša Drašler, Savin Perišić, Pavle Marković, uz podršku ostalih članova glumačkog i kreativnog tima. "Vidra" prati povučenu Hanu koja, nakon očeve smrti