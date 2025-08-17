Vitkof: SAD i Rusija dogovorile bezbednosne garancije za Ukrajinu

Pitanje teritorija u ukrajinskom sukobu biće razmatrano sa Vladimirom Zelenskim u ponedeljak, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof.

– Zemlja, fundamentalno pitanje, je svojevrsna razmena teritorija koja je očigledno na kraju pod ukrajinskom kontrolom i o kojoj se nije moglo razgovarati na tom sastanku (sa Rusijom u petak). Nameravamo da o tome razgovaramo u ponedeljak. Nadamo se da ćemo razjasniti to pitanje i nadamo se da će to vrlo brzo dovesti do mirovnog sporazuma – rekao je Vitkof za “Si-En-En”. Vitkof je napomenuo da Sjedinjene Američke Države ne diktiraju Ukrajini uslove u vezi sa