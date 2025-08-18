"Putin 'blebeće' o miru kako bi mogao da nastavi da vodi rat"

Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko ocenio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin vodi mirovne pregovore sa Trampovom administracijom kako bi izbegao primirje i nastavio borbe u Ukrajini.

"Putin želi da blebeće o mirovnom procesu, kako bi mogao da nastavi rat bez ikakvih ograničenja", rekao je Porošenko za CNN. Porošenko, koji je postao predsednik Ukrajine 2014. godine ubrzo nakon što je Rusija anektirala Krim, a koga je 2019. godine nasledio Volodimir Zelenski, pozvao je Putina da pristane na prekid vatre pre početka mirovnih pregovora. "Prekid vatre znači 'Prestanite da ubijate nevine ukrajinske civile'. Prekid vatre znači 'Prestanite da gubite