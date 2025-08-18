"Putin 'blebeće' o miru kako bi mogao da nastavi da vodi rat"

B92
"Putin 'blebeće' o miru kako bi mogao da nastavi da vodi rat"

Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko ocenio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin vodi mirovne pregovore sa Trampovom administracijom kako bi izbegao primirje i nastavio borbe u Ukrajini.

"Putin želi da blebeće o mirovnom procesu, kako bi mogao da nastavi rat bez ikakvih ograničenja", rekao je Porošenko za CNN. Porošenko, koji je postao predsednik Ukrajine 2014. godine ubrzo nakon što je Rusija anektirala Krim, a koga je 2019. godine nasledio Volodimir Zelenski, pozvao je Putina da pristane na prekid vatre pre početka mirovnih pregovora. "Prekid vatre znači 'Prestanite da ubijate nevine ukrajinske civile'. Prekid vatre znači 'Prestanite da gubite
Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski počeo sastanke sa evropskim liderima pre razgovora sa Trampom

Zelenski iz Vašingtona: Razgovaraćemo o bezbednosnoj arhitekturi Ukrajine i Evrope; Tramp: Tačno znam šta radim

Američki ambasador pri NATO: Bezbednosne garancije Kijevu ne znače prisustvo vojske SAD

Uživo šamar Zelenskom od Trampa, Putin trlja ruke! Evropa na ivici nervnog sloma, ovo može da bude konačan udarac za Kijev: Haos pred sastanak veka, svi se pitaju samo jedno (foto, video)

Najveći protivnik Rusije nije u Vašingtonu Zašto ova moćna država nije pozvana?

Porošenko: Putin “blebeće” o miru kako bi mogao da nastavi rat

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

uživo RAT U UKRAJINI Zelenski počeo sastanke sa evropskim liderima pre razgovora sa Trampom

Upravo na Blic TV: Iza kulisa susreta Putina i Trampa: Stručnjak za neverbalnu komunikaciju otkriva šta su moćnici hteli da nam sakriju

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Hamas prihvatio predlog o prekidu vatre i oslobađanju talac, tvrdi Al Džazira

Bela kuća "napala" Zelenskog uoči sastanka sa Trampom: Drama pred ključni susret, novinar ga prošli put ponizio

