Lazović (ZLF) o izjavi Brnabić: Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti

Beta pre 2 sata

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas, nakon izjave predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da smatra da je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu bila diverzija, da je vlast "izgleda donela odluku da to bude zvaničan stav".

"Ana Brnabić je upravo optužila građane da su odgovorni za rušenje nadstrešnice u Novom Sadu. Do sada su puštali bizarne likove po bizarnim televizijama da to pričaju, a sad je izgleda doneta odluka da to bude zvanični stav", napisao je Lazović na Fejsbuku.

Predsednica parlamenta izjavila je jutros za televiziju Pink da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, koja se obrušila 1. novembra prošle godine i kada je poginulo 16 ljudi, "srušena kao početak obojene revolucije".

"Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesrećni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji u tom smislu, mislim da je bila planirana diverzija", navela je Brnabić.

(Beta, 18.08.2025)

Povezane vesti »

Brnabić: Nadstrešnica srušena da pokrene revoluciju, 16 mrtvih politička koreografija

Brnabić: Nadstrešnica srušena da pokrene revoluciju, 16 mrtvih politička koreografija

Luftika pre 1 sat
Lazović o izjavi Brnabić: „Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti“

Lazović o izjavi Brnabić: „Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti“

Nedeljnik pre 2 sata
Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Danas pre 3 sata
Tepić (SSP): Izmišljotinu o diverziji na nadstrešnici Brnabić izgovorila u dogovoru sa Vučićem

Tepić (SSP): Izmišljotinu o diverziji na nadstrešnici Brnabić izgovorila u dogovoru sa Vučićem

Nedeljnik pre 3 sata
„Samo osoba bez grama morala, poštenja i pameti može da izjavi da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena…

„Samo osoba bez grama morala, poštenja i pameti može da izjavi da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena revolucija“

Nova pre 3 sata
Lazović sumnja da li je zvanični stav vlasti da su za pad nadstrešnice krivi građani

Lazović sumnja da li je zvanični stav vlasti da su za pad nadstrešnice krivi građani

Danas pre 2 sata
Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

In medija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadAna BrnabićRadomir Lazović

Politika, najnovije vesti »

Protesti u Srbiji: Pritvor osumnjičenima za napad na "Kobre", studenti za večeras najavili nove proteste

Protesti u Srbiji: Pritvor osumnjičenima za napad na "Kobre", studenti za večeras najavili nove proteste

NIN pre 12 minuta
U VJT u Valjevu saslušanje osoba koje su privedene na protestu 16. avgusta

U VJT u Valjevu saslušanje osoba koje su privedene na protestu 16. avgusta

N1 Info pre 11 minuta
Lončar kaže da ne postoji pacijent od 16 godina povređen na protestu: To je način sprovođenja obojene revolucije

Lončar kaže da ne postoji pacijent od 16 godina povređen na protestu: To je način sprovođenja obojene revolucije

N1 Info pre 6 minuta
Press: Darija Ranković

Press: Darija Ranković

N1 Info pre 46 minuta
Novinarka: Deluje da je u Valjevu režirano demoliranje prostorija SNS-a i zgrada Gradske uprave i tužilaštva

Novinarka: Deluje da je u Valjevu režirano demoliranje prostorija SNS-a i zgrada Gradske uprave i tužilaštva

N1 Info pre 46 minuta