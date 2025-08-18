Lazović (ZLF) o izjavi Brnabić: Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti

Beta pre 2 sata

Kopredsednik stranke Zeleno-levi front (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas, nakon izjave predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da smatra da je pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu bila diverzija, da je vlast "izgleda donela odluku da to bude zvaničan stav".

"Ana Brnabić je upravo optužila građane da su odgovorni za rušenje nadstrešnice u Novom Sadu. Do sada su puštali bizarne likove po bizarnim televizijama da to pričaju, a sad je izgleda doneta odluka da to bude zvanični stav", napisao je Lazović na Fejsbuku.

Predsednica parlamenta izjavila je jutros za televiziju Pink da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu, koja se obrušila 1. novembra prošle godine i kada je poginulo 16 ljudi, "srušena kao početak obojene revolucije".

"Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, niti da je bio nesrećni slučaj, tragedija, ili bilo kakav proizvod nekih nesavesnih radnji u tom smislu, mislim da je bila planirana diverzija", navela je Brnabić.

