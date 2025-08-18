Mađarski ministar: Brzom prugom Beograd - Budimpešta možda na zimu

Beta pre 26 minuta

Ministar građevinarstva i saobraćaja Mađarske Janoš Lazar izjavio je da bi već ove jeseni mogla da se obavi tehnička primopredaja mađarskog dela brze pruge Budimpešta–Beograd, a tokom zime je u planu da krene i putnički saobraćaj.

On je u Subotici, na svečanosti Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) povodom Dana Svetog Ištvana na Paliću, rekao za RTV Panon da je "ova investicija bila preko potrebna i Srbiji i Mađarskoj i da će svi imati koristi od nje".

Podseća da su nadležni u Srbiji ranije izjavili da bi deonica brze pruge između Novog Sada i državne granice mogla biti puštena u rad početkom jeseni ove godine.

"U Mađarskoj će se tehnički prijem ove investicije desiti u novembru, a od decembra, januara biće dostupno i za građane. Mađarske državne železnice planiraju da između Budimpešte i Beograda bude tri para vozova dnevno – tri u jednom, tri u drugom smeru", najavio je Lazar.

(beta/cmg)

(Beta, 18.08.2025)

SuboticaSavez vojvođanskih MađaraBudimpeštaMađarska

