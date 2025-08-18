Mediji: Srbija kupuje od izraelske vojne kompanije vojnu opremu vrednu 1,64 milijarde dolara

Beta pre 36 minuta

 
Srbija je evropska zemlja koja stoji iza ugovora vrednog 1,64 milijarde dolara potpisanog sa izraelskim odbrambenim gigantom Elbit sistems, javljaju izraelski mediji.

Vojna kompanija sa sedištem u Izraelu je prošle nedelje objavila ugovor o isporuci svoje vojne opreme "jednoj evropskoj zemlji".

Tajms of Izrael piše da je otkriveno da je reč o Srbiji.

Ugovor, potpisan na pet godina, podrazumeva prodaju raketnih-artiljerijskih sistema dugog dometa i vrste dronova uključujući one za taktičku i operativnu upotrebu. "Takođe će biti isporučeni sistemi za prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka, zajedno sa naprednim sistemima za noćno izviđanje", naveli su iz kompanije u saopštenju.

"Druga grupa obuhvata, između ostalog, visoko sofisticirane ISTAR sisteme i sisteme za elektronsko ratovanje. Takođe će biti isporučeni osposobljeni sistemi za prikupljanje i obradu obaveštajnih podataka. Pored toga, Elbit Sistems će isporučiti sveobuhvatnu vojnu digitalizaciju i mrežno borbeno rešenje, zasnovano na poslednjoj generaciji softvera i najsavremenijoj hardverskoj komunikacionoj opremi", dodaje se u saopštenju. 

(Beta, 18.08.2025)

Ključne reči

IzraelDolar

