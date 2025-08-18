Žene zbora Ceraka sutra protestuju zbog policijskog zlostavljavljanja studentkinje Nikoline Sinđelić

Beta pre 26 minuta

 
 Žene zbora Ceraka pozvale su sutra, 19. avgusta na protest pod nazivom "Sve smo mi Nikolina" u 10.30 časova kod sedišta Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata (JZO) u Sarajevskoj ulici u Beogradu u znak podrške studentkinji Fakulteta političkih nauka Nikolini Sinđelić.
 
Navele su da će okupljanje početi kod Mostarske petlje odakle će se uputiti ka sedištu JZO.
 
"Komandant JZO, Marko Kričak napao je studentkinju Nikolinu Sinđelić. Pretio joj je silovanjem, vređao je i primenio nesrazmernu silu. Ovo nije napad na nju, već napad na sve nas", navele su žene zbora Ceraka na društvenoj mreži Instagram.
 
One su zatražile smenu Krička, njegovo procesuiranje za zlostavljanje i mučenje privedenih osoba.
 
Na društvenim mrežama je objavljeno da je komandir jedinice nakon protesta 14. avgusta priveo studentkinju u zgradu Vlade gde ju je vređao, udarao i maltretirao, te da je u jednom momentu zapretio da će je javno silovati.
 
 
 
 
 
 
ZLF pozvao građane na sutrašnji protest zbog navodnog policijskog nasilja nad studentkinjom
 
 Zeleno-levi front (ZLF) pozvao je građane na sutrašnji protest "Sve smo mi Nikolina" koji će biti održan u Beogradu zbog navodnog policijskog nasilja nad studentkinjom Nikolinom Sinđelić. 
 
U saopštenju su pozvali građane da se u 10.30 okupe ispred parka kod Mostarske petlje a da se u 11 časova upute ka Sarajevskoj ulici i zgradi Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) čiji su pripadnici, po navodima ZLF, prekoračili ovlašćenja u postupanju prema studentkinji. 
 
"Policajac Branislav Milenković koji je ranije privodio i maltretirao devojku na autobuskoj stanici, nabijao joj telefon u lice kako bi ga otključao, priveo je i Nikolinu Sinđelić nad kojom su se nakon privođenja u zgradu Vlade iživljavale njegove kolege, a Marko Kričak, komandant Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), čak pretio silovanjem", saopštio je ZLF.
 
Pozvali su nadležno tužilaštvo da hitno reaguje u vezi ta dva slučaja. 
 
"Počinioci su u oba slučaja poznati a dokazi dostupni javnosti. U oba slučaja došlo je do ozbiljnog prekoračenja policijskih ovlašćenja prema ženama. Izgleda da je cela jedinica Marka Krička specijalizovana upravo za iživljavanje nad ženama i devojkama. Policija ne sme biti batinaška ispostava Aleksandra Vučića, već mora raditi po zakonu", stoji u saopštenju Zeleno-levog fronta. 
 
Studentkinja Nikolina Sinđelić izjavila je da su je tokom protesta 14. avgusta u Beogradu, pripadnici JZO priveli u zgradu Vlade Srbije i da su se tamo nad njom "iživljavali". 
 
Ona je optužila komandanta te jedinice Marka Krička da ju je šamarao i pretio joj silovanjem. 

(Beta, 18.08.2025)

