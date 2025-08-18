"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

Predsednik spoljno-političkog odbora nemačkog parlamenta, Armin Lašet ocenio je danas da je greška Evropljana to što predsednik Ukrajine Vlodimir Zelenski i evropski lideri nisu bili prisutni na samitu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

On je dodao da se tokom mandata bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena moglo i moralo uraditi više, ali da se sve svelo na vojno rešavanje. - Bilo je jasno da će predsednik Tramp tražiti pregovore sa Putinom o okončanju rata. Pomalo je čudno sada slušati Evropljane kako se žale što nisu bili za stolom, kada ranije nisu pokazivali spremnost na dijalog, rekao je Lašet za nemački list Tagesšpigel. Na pitanje koju lekciju Evropa treba da izvuče iz ove situacije,
