Politika pre 1 sat
Merca uznemirile slike susreta Trampa i Putina

Nemački kancelar Fridrih Merc zauzeo je oprezno optimističan ton nakon samita na Aljasci između predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa, piše "Politiko".

Tokom samita na Aljasci, Tramp se kretao "u okviru linije" o kojoj je razgovarao sa liderima EU ranije ove nedelje, rekao je Merc u intervjuu za nemački javni servis ARD . "I mislim da je to dobar napredak... uprkos jednoj ili dve uznemirujuće slike koje smo možda videli. Štampa u Rusiji je likovala. Malo manje toga bilo bi dovoljno", dodao je. Tramp je u subotu ujutro razgovarao sa najvišim liderima EU, uključujući Merca, kako bi ih obavestio o važnom samitu.
"Evropa to nije htela": Nemački političar šokirao nakon sastanka Trampa i Putina: Jedna stvar je nemoguća

Blic pre 2 sata
Američki državni sekretar marko Rubio: "Svi su se saglasili da je najbolji način da se okonča ovaj sukob potpuni mirovni…

Kurir pre 20 minuta
U Izraelu tečno govore MAGA jezik

Radar pre 1 sat
Temperature do 45 stepeni! Evropska zemlja na udaru ekstremnog toplotnog talasa, premijer angažovao vojsku: Zatvoreni…

Blic pre 1 sat
Veliki broj šaheda poleteo ka tri oblasti u Ukrajini: Čuju se eksplozije, u Kijevu vazdušna uzbuna: Poginuo dečak (15)

Blic pre 1 sat
Rusija noćas napada Ukrajinu dronovima i raketama, ima povređenih!

Dnevnik pre 1 sat