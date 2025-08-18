Merca uznemirile slike susreta Trampa i Putina

Nemački kancelar Fridrih Merc zauzeo je oprezno optimističan ton nakon samita na Aljasci između predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa, piše "Politiko".

Tokom samita na Aljasci, Tramp se kretao "u okviru linije" o kojoj je razgovarao sa liderima EU ranije ove nedelje, rekao je Merc u intervjuu za nemački javni servis ARD . "I mislim da je to dobar napredak... uprkos jednoj ili dve uznemirujuće slike koje smo možda videli. Štampa u Rusiji je likovala. Malo manje toga bilo bi dovoljno", dodao je. Tramp je u subotu ujutro razgovarao sa najvišim liderima EU, uključujući Merca, kako bi ih obavestio o važnom samitu.