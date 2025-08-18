„Ovo vam je žuti karton, ne plašimo vas se“: Studenti novosadskog Poljoprivrednog fakulteta u blokadi najavili za sutra odlazak ispred tužilaštva

Danas pre 7 sati  |  D. D.
„Ovo vam je žuti karton, ne plašimo vas se“: Studenti novosadskog Poljoprivrednog fakulteta u blokadi najavili za sutra…

„Ovo vam je žuti karton, ne plašimo vas se“, objavljeno je na zvaničnoj stranici studenata u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu koji su dodali i da počinje „duboko oranje“.

Naveli su da će sutra u 9h biti ispred tužilaštva u Novom Sadu. „Zakon se primenjuje selektivno, ljudi se hapse nasumično, a protiv mnogih se podižu lažne krivične prijave. Zato zahtevamo ukidanje pritvora svim političkim zatvorenicima i hitno odlučivanje o žalbama u zakonskim rokovima. A post shared by DUBOKO ORANJE SISTEMA! (@poljns_blokada) Ukoliko naši zahtevi budu ignorisani, bićemo ispred tužilaštva svaki dan, uporno i odlučno, dok pravda ne bude jednaka za
