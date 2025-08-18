Fijat u Kragujevcu angažuje radnike iz Nepala i Maroka zbog nedostatka domaće radne snage

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Petar Nikolić
Fijat u Kragujevcu angažuje radnike iz Nepala i Maroka zbog nedostatka domaće radne snage

U Fijatovoj fabrici u Kragujevcu biće zaposleno 800 radnika iz Nepala i Maroka, potvrdio je za lokalnu televiziju gradski većnik za privredu Radomir Erić.

Zvanične potvrde iz kompanije o dovođenju stranih radnika za sada nema, ali gradske vlasti navode da je reč o nužnom rešenju zbog nedostatka zainteresovanih radnika u samom Kragujevcu. Prema navodima dopisnika Radara Zorana Radovanovića, kompanija je planirala da proizvodnja već u maju dostigne nivo od 500 automobila dnevno, ali trenutno se sklapa oko 300 vozila. Tek nedavno je obezbeđen dovoljan broj radnika za rad u dve smene, dok bi za ispunjenje planova o 500 i
