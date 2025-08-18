Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

In medija pre 4 sati
Brnabić tvrdi: Pad nadstrešnice u Novom Sadu bio „početak obojene revolucije“

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da inicijativa za savetodavni referendum za opoziv predsednika Aleksandra Vučića u Narodnoj skupštini i da bi poslanici lako, za sat vremena, mogli da iniciraju referendum.

–Nema nijednog potpisa bivše vlasti, podržavaoca blokadera, nema jednog potpisa da kažu ‘dajte da pitamo narod da li ima poverenja u Vučića. – izjavila je Brnabić za televiziju Pink. Dodala je da je nakon više od godinu i po dana Zakon o jedinstvenom biračkom spisku završen, a da niko ne želi da pogleda taj zakon kako bi bila formirana komiija za uvid u birački spisak. Kazala je da je nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu koja se obrušila 1. novembra prošle
Brnabić: Nadstrešnica srušena da pokrene revoluciju, 16 mrtvih politička koreografija

Lazović (ZLF) o izjavi Brnabić: Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti

Lazović o izjavi Brnabić: „Izgleda da je doneta odluka da diverzija bude zvaničan stav vlasti“

Marinika Tepić demantuje Anu Brnabić: Nadstrešnica nije diverzija

Tepić (SSP): Izmišljotinu o diverziji na nadstrešnici Brnabić izgovorila u dogovoru sa Vučićem

„Samo osoba bez grama morala, poštenja i pameti može da izjavi da je pad nadstrešnice diverzija izvedena da bi počela obojena…

Lazović sumnja da li je zvanični stav vlasti da su za pad nadstrešnice krivi građani

Petoro osumnjičenih za napad na "Kobre" na protestu u Novom Sadu u pritvoru na Klisi, jedan u kućnom pritvoru

Širi se razdor između studenata i opozicije: Milivojević i Đilas opet predložili prelaznu vladu, od studenata stigao žestok…

Funkcioneri vlasti reagovali na: Non-pejper Dušana Janjića Brnabić i Đurić osudili pismo upućeno strancima u kom traži…

„Vlast najavljuje još veću represiju, a može im se odgovoriti u tri koraka“: Autorski tekst Nebojše Vladisavljevića, profesora…

Apel poslanika sa Kosova opoziciji: Napustite Vučićevu skupštinu i pošaljite podršku narodu

