"Ne, neću se tebi prvo obratiti": Siner teško podneo što ga je Alkaraz naterao da se preda

Karlos Alkaraz osvojio je masters u Sinsinatiju za samo 23 minuta.

Niko to nije očekivao, posebno ne protiv Janika Sinera, ali najbolji teniser sveta nije bio "sav svoj". Delovao je bledo, loše, tako da nije bilo preveliko iznenađenje što je Alkaraz vodio 5:0 i bio na putu da lagano dođe do osme titule na turnirima iz serije "hiljadu". Međutim, Janik Siner nije mogao ni da ostane na nogama čitav set, tako da je predao, verovatno i u strahu da bi mogao još više da ugrozi svoje zdravlje pred početak US Opena. Zbog toga mu je Karlos