FSS: Žreb osmine finala Kupa Srbije danas u Staroj Pazovi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
STARA PAZOVA - Žreb osmine finala Kupa Srbije biće održan danas od 14 sati u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, saopštio je danas FSS.

Plasman u osminu finala Kupa Srbije izborili su: Crvena zvezda, Novi Pazar, Vojvodina, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Jedinstvo (Ub), Mačva, Grafičar, OFK Vršac, Borac 1926 (Čačak), Zemun, Trajal, Dubočica i Budućnost (Dobanovci). FSS je ranije objavio da će mečevi osmine finala Kupa Srbije biti odigrani 2. decembra. Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda.
