Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera: najava telefonskog razgovora sa Putinom i diplomatski detalji

Sastanak Trampa, Zelenskog i evropskih lidera: najava telefonskog razgovora sa Putinom i diplomatski detalji

Tramp najavljuje mogući trilateralni sastanak sa Putinom, dok diplomatski razgovori u Beloj kući donose nove uvide.

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i evropskih lidera u Vašingtonu fokusiran je na bezbednosne garancije za Ukrajinu, koje je ruski predsednik Vladimir Putin prihvatio. Tramp je najavio značajan napredak i mogućnost dogovora o gotovo svim bezbednosnim pitanjima, uključujući razgovore o mogućoj razmeni teritorija. B92 Politika Blic RTS Dnevnik Sputnik

Ukrajinski predsednik Zelenski podržava diplomatsko rešenje sukoba i plan trilateralnog sastanka sa Trampom i Putinom, ali izbegava direktne odgovore na pitanja o prekrajanju granica i slanju dodatnih žrtava. Tramp je istakao da prekid vatre nije preduslov za mirovni sporazum, jer pregovori mogu teći i tokom sukoba. Analitičari upozoravaju na strateški zaokret SAD ka kontrolisanom povlačenju iz Ukrajine, što se tumači kao žrtvovanje ambicija Kijeva radi Trampove politike „Amerika na prvom mestu“. BBC News Politika Pravda Večernje novosti Sputnik Sputnik Vesti online

Tramp je najavio da će odmah nakon sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima obaviti telefonski razgovor sa Putinom, sa mogućnošću trilateralnog sastanka. Tokom multilateralnog sastanka primećeni su diplomatski detalji, uključujući Trampovu izjavu o želji za sklapanjem dogovora. Nedeljnik Kurir

